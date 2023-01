Holzheim

vor 18 Min.

Bunter Abend: Von Holzheim in die weite Welt

Plus Der Faschingsverein TSC New Dancia stellt Traditionen tänzerisch dar. Wohin die vierstündige Reise führte und welche lokalen Themen aufs Korn genommen wurden.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Was das einfache und doch geheimnisvolle Motto „Traditionen“ besagen will, zeigte der TSC New Dancia in einer über vierstündigen Reise durch Zeit und Raum. Mit einer Punktlandung um 23.59 Uhr endete der „Bunte Abend“ aus Musik, Tanz und Sketchen in der Mehrzweckhalle. Davor hatte der Club einmal mehr alle Register gezogen – zwei Prinzenpaare, zwei Garden, zwei Solistinnen, zehn Gruppen und drei Einlagen. Kreativität bei der Garderobe, bunter Musik-Querschnitt und gut einstudierte Choreografie sind Erfolgsgaranten, dazu über 100 Akteure aus allen Altersgruppen der New Dancia – vom Kind bis zu den Sechzigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen