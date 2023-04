Das Holzheimer Raiffeisengebäude ist Geschichte

Plus In Holzheim ist der Abriss des ehemaligen Raiffeisengebäudes abgeschlossen. Das Areal soll aufgehübscht werden. Wie es mit dem "Haus der Gemeinde" weitergeht.

Nichts mehr zu sehen ist vom ehemaligen Raiffeisen-Gebäude in der Holzheimer Ortsmitte. Nach langen Diskussionen, ob das Gelände nicht doch anderweitig genutzt werden sollte, verlief laut Bürgermeister Josef Schmidberger zumindest der Abriss mit der Firma Wild reibungslos: "Es ist endlich vollbracht! Die Abbrucharbeiten sind super gelaufen und das mit 80 Prozent Förderung".

Nur noch ein paar Reste des ehemaligen Gebäudes im hinteren Bereich des Geländes sind zu erahnen. Ende des vergangenen Jahres wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen, seit Anfang März ist man fertig. Wie berichtet, hatte es immer wieder von neuem aufbrandende Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Abrisses und die weitere Bebauung des Geländes gegeben. Jetzt aber ist ein wichtiger Schritt getan. Mittelfristig soll an dieser Stelle ein "Haus der Gemeinde" entstehen.