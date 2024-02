Ein Abend voller Überraschungen: TSC New Dancia feiert 22 Jahre Fasching

Plus TSC New Dancia lässt beim Bunten Abend die Halle beben. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm mit Showeinlagen und Ehrungen im Jubiläumsjahr.

Die TSC New Dancia ließ bei ihrem zweiten Bunten Abend die Faschingsmottos der letzten 22 närrischen Jahre Revue passieren. Hofmarschallin Melissa Sandmeir eröffnete den Abend mit den Worten: “22 Jahre voller Musik, Tanz und Fasching und voller vielfältiger und bunter Mottos!“ und gab dann die Bühne frei für ein fast fünfstündiges Programm, bei dem die Narrenschar in der Holzheimer Mehrzweckhalle voll auf ihre Kosten kam. Mit zwei Prinzenpaaren, zwei Garden, einem Tanzmariechen, einem Funkenmariechen, sieben Tanzgruppen und vier Einlagen wurde den Gästen ein kurzweiliger Abend mit vielen Höhepunkten und Überraschungen geboten.

Nach dem Einmarsch von Vorstandschaft und Faschingskomitee und der Begrüßung der Gäste durch Vorsitzende Doris Schmid ging es richtig los. Den Auftakt machte die Kindergarde, gefolgt von Tanzmariechen Mona (Braun). Zungenfertig stellte sich das Kinderprinzenpaar Liane I. (Fetsch) und Linus I. (Würfl) dem Publikum vor, ehe sie nach einem dreifachen „New Dancia Hipp Hipp – Hurra!“ ihren romantischen Walzer zum Besten gab. Die beiden hatten sich hierzu das Motto von 2017, Disney, zu eigen gemacht und sich das Lied „Die Schöne und das Biest“ ausgesucht.