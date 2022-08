Holzheim

06:00 Uhr

Freiflächenphotovoltaik ja – aber nach welchen Kriterien?

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. Auch in Holzheim soll durch Freiflächenphotovoltaik Energie gewonnen werden.

Plus Der Gemeinderat Holzheim diskutiert drei Gebiete, auf denen Sonnenenergie gewonnen werden soll. Verhindert werden soll aber, dass es später zu viele Flächen werden.

Von Barbara Würmseher

Regenerative Energien sind auch in der Gemeinde Holzheim ein wichtiges Thema. Während sich dort die Diskussion in der öffentlichen Wahrnehmung aktuell meist um Windräder dreht, ist jedoch auch das Thema Sonnenenergie politisch zu bewerten und es gilt für den Gemeinderat, die Weichen zu stellen. In nicht öffentlichen Sitzungen hat das Gremium bereits zweimal über Freiflächenphotovoltaik beraten. Es liegen entsprechende Anfragen von Investoren für drei konkrete Flächen im Gemeindegebiet vor. Für die beiden südwestlich gelegenen wurde bereits ein Bauleitverfahren "Solarpark Holzheim" eingeleitet; derzeit läuft eine artenschutzrechtliche Prüfung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen