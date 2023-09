Gemeinderat Holzheim treibt die Pläne für den Windpark Brand voran

Plus Der Gemeinderat Holzheim hat weitere Schritte in Sachen Windkraft beschlossen. Nicht jeder ist dafür. Eine längere Diskussion gibt es zum Thema Immissionen.

Der Gemeinderat Holzheim bestätigte jetzt seine Planung, in enger Abstimmung mit der Nachbargemeinde Münster einen Windpark im staatlichen Forstgebiet Brand zu errichten. Zwei Anlagen sollen bekanntlich auf Holzheimer Gebiet entstehen, drei im Gemeindegebiet Münster. Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes hatte das Gremium mit zehn zu drei Stimmen gefasst. Nun lag das Ergebnis der ersten Anhörung den nur sieben Stimmberechtigten vor – denn sechs Räte waren am ersten Tag nach den Schulferien entschuldigt.

Alle Abstimmungen zu den Abwägungen und zu den weiteren Schritten endeten mit fünf zu zwei Stimmen – die Gemeinderäte Leo Raab und Helmut Staber blieben bei ihrem „Nein“ vom Oktober vorigen Jahres. Zweiter Bürgermeister Josef Oßwald, der damals auch gegen das Projekt votiert hatte, war entschuldigt.