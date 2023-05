Haushalt: Holzheim investiert mit Augenmaß

Der Gemeinderat Holzheim verabschiedet einstimmig einen solide aufgestellten Haushaltsplan. Im Hinblick auf die kommenden Jahre sagt Bürgermeister Josef Schmidberger: "Wir müssen weiter mit Bedacht handeln."

Die Gemeinde Holzheim hat ihren Haushalt für 2023 verabschiedet. Rund 400.000 Euro mehr als im Vorjahr umfasst der Etat der Kommune. Insgesamt werden rund 6,9 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bewegt. Die Gemeinderäte stimmten in der jüngsten Sitzung einstimmig für den Haushaltsplan, den Bürgermeister Josef Schmidberger, in Abwesenheit der Kämmerin, ausführlich vortrug.

Größter Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt ist der Kindergarten. Rund 440.000 Euro gibt die Gemeinde für das Kita-Personal aus. Im Vorjahr waren es rund 390.000 Euro. „Die Steigerung kommt durch höhere Lohnkosten und eine neue Kindergartengruppe zustande“, erklärt Schmidberger. Die gesamten Personalkosten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betragen circa 23 Prozent des Verwaltungshaushalts. Etwa eine Million Euro muss die Gemeinde an Kreisumlage zahlen, rund 125.000 Euro werden an den Schulverband überwiesen und rund 305.000 Euro an die Verwaltungsgemeinschaft.

Bürgermeister Schmidberger: "Wir haben in Holzheim erfreulicherweise eine hohe Finanzkraft."

Demgegenüber rechnet die 1180-Einwohner-Gemeinde mit Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro (Vorjahr 1,9 Millionen Euro) und einer Einkommenssteuer von rund 870.000 Euro. „Wir haben in Holzheim erfreulicherweise eine hohe Finanzkraft, was sich jedoch mit der für eine kleine Gemeinde hohen Kreisumlage von einer Million Euro wieder etwas relativiert“, so der Rathauschef.

Dennoch ist die Gemeinde finanziell solide aufgestellt und kann rund 464.000 Euro an den Vermögenshaushalt überführen. Auch deshalb will man in diesem Jahr weiter investieren. Größte Ausgabenposten im Vermögenshaushalt sind Restkosten für das neu angeschaffte Löschfahrzeug LF10 (265.000 Euro), der bereits 2022 begonnene Umbau der Kita (rund 400.000 Euro), und die Errichtung einer Hackschnitzelheizung. Wie berichtet will die Gemeinde westlich der Grundschule, auf einem Teil der Fläche, eine Halle bauen, die Platz für eine Hackschnitzelheizung mit Lagerfläche, einer Waschhalle und Lagerplätze für den Bauhof bietet.

Für das Gebäude, in der die Hackschnitzelheizung untergebracht werden soll, werden rund 350.000 Euro veranschlagt, für das Lager und die Waschhalle sind nochmals rund 75.000 eingeplant. „Allerdings müssen wir wohl, was die Hackschnitzelheizung angeht, nochmals mit Herrn Habeck reden“, so Schmidberger leicht süffisant.

In Straßensanierungen fließen 335.000 Euro.

Für Straßensanierungen, insbesondere der Ortsverbindungsstraßen, werden rund 350.000 Euro fällig und für Darlehenstilgungen überweist die Kämmerei 150.000 Euro. Seit Anfang des Jahres ist auch vom ehemaligen Raiffeisengelände nichts mehr zu sehen. Für den Abriss, die Vergrößerung der Einfahrt, die Errichtung zusätzlicher Parkplätze und Schotterflächen werden rund 135.000 Euro fällig.

Aufgrund der Inanspruchnahme eines Vorkaufsrechtes kann die Kommune möglicherweise ein Grundstück erwerben. Falls es zum Grundstückskauf kommt, will Holzheim einen Kredit in Höhe von 650.000 Euro aufnehmen. Auf der Einnahmenseite verbucht Holzheim außerdem einen Zuschuss für das Feuerwehrauto (70.000 Euro), sowie 80 Prozent Förderung für den Abriss des Raiffeisengebäudes.

Aktuell hat die Gemeinde rund 1,35 Millionen Euro an Rücklagen angesammelt, geplant sind daraus rund 950.000 Euro für die erwähnten Projekte zu entnehmen. Rund 400.000 Euro an Rücklagen bleiben demnach erhalten. Aus dem Haushalt 2023 sollen am Jahresende noch circa 205.000 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. „Wir müssen weiter mit Bedacht handeln“, erklärt Schmidberger. Gemeinderat Josef Vogl (JPW) verwies darauf, dass die Gemeinde „ja noch ein hohes Anlagevermögen durch noch nicht verkaufte Grundstücke hat.“