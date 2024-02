Heimatbühne Holzheim spielt "Die Ledigensteuer"

Der ländliche Schwank wird in den Ostertagen aufgeführt. Was die Magd Vevi und die Besenreitergodl damit zu tun haben.

Die Heimatbühne Holzheim spielt wieder auf und hat sich für diese Saison den ländlichen Schwank in drei Akten „Die Ledigensteuer“ von Walter Kalkus ausgesucht. Die Quintessenz darin lautet: "A jeder, der was heiraten könnt', aber net heirat, muaß zahln! Und je mehr er hat, desto mehr muaß er schwitz'n!“ Die Truppe lädt zu diesem Ostertheater in die Mehrzweckhalle Holzheim ein. Regisseur Thomas Eberle und die Spieler freuen sich darauf, die Lachmuskeln der Besucher auch heuer wieder arg zu strapazieren.

Schauplatz der Handlung ist der Breitlingerhof. Diesen bewirtschaftet der ledige Großbauer Mathias Breitlinger (Xaver Stöckl) mit seiner grantig-bissigen Schwester Katharina (Christina Schmid). Die junge Magd Vevi (Daniela Wittmeier) wird von ihr regelrecht herumgescheucht, trifft sich aber heimlich mit dem spitzfindigen Knecht Franz (Michael Karmann), der auf dem Hintaufhof arbeitet.

Da gibt es ein paar "ewige Junggesellen", deren Pläne durchkreuzt werden

Alois Hintauf (Jörg Schuster) und Barbier Peter Füchsl (Josef Vogl), ebenfalls überzeugte Junggesellen, versuchen gemeinsam mit ihrem Spezl Breitlinger der drohenden „Ledigensteuer“ zu entgehen. Doch auch die alte Besenreitergodl (Rita Schmidberger) bleibt vor den Plänen der „ewigen Junggesellen“ nicht verschont.

Ob und wie die drei Ledigen die verzwickte Situation lösen werden, wird an folgenden Aufführungstagen in der Mehrzweckhalle Holzheim gelüftet: Ostersonntag, 31. März (19.30 Uhr), Ostermontag, 1. April (18.30 Uhr), Freitag, 5. April (19.30 Uhr). Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 2. März, von 14 bis 16 Uhr und Montag, 4. März, von 17 bis 18 Uhr jeweils im Schützenheim Riedheim statt. Restkarten gibt es ab 11. März zu den üblichen Öffnungszeiten in der Raiffeisenbank Holzheim, sowie an der Abendkasse. (AZ)