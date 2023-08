Hier gibt es in Holzheim mögliche Probleme für den Verkehr

Bei der Verkehrsschau untersuchten Sachverständige etwaige kritische Punkte. Was sich verbessert hat und wo noch nachgebessert werden muss.

Wo sind verkehrstechnisch gesehen die Problempunkte in der Gemeinde Holzheim? Und was hat sich seit der letzten Verkehrsschau verbessert? Vertreter von Polizei, Landratsamt und der Gemeinde Holzheim waren jetzt miteinander im Gemeindegebiet unterwegs, um sich dieses Thema genauer anzuschauen. Bürgermeister Josef Schmidberger war mit der diesjährigen Befahrung durchaus zufrieden: „Es war eine gute Verkehrsschau. Alle Beanstandungen aus dem Vorjahr wurden zufriedenstellend umgesetzt.“ Damals waren moniert worden: die Beschilderung im Bereich des Baugebiets „Mitterheid“, sowie die unveränderte Vorfahrtssituation an der Ostertalstraße/Am Hausberg.

Bei der diesjährigen Besichtigungsfahrt wurde auf drei mögliche Problembereiche hingewiesen. So sei das Parken auf dem gepflasterten Bereich nördlich und westlich der Kirche verbotswidrig. Gleiches gelte gegenüber der Kirche vor dem Anwesen Kirchplatz 1. Da der Gesamtbereich des Platzes mit gleichartigen Pflastersteinen versehen wurde, ist laut Stellungnahme der Polizei keine eindeutige Straßenführung erkennbar. Zur Abhilfe des Problems könnten im westlichen Bereich am Friedhof zwei Längsparkplätze errichtet werden.

Die Erweiterung des Friedhofs bezieht die Parksituation mit ein

Bürgermeister Josef Schmidberger erklärte den Teilnehmern der Verkehrsschau, dass bei den Planungen zur Erweiterung des Friedhofs ohnehin der Vorplatz westlich des Eingangs zur Kirche vorgesehen ist. Es wurde vereinbart, das Planungskonzept zu ergänzen und die öffentlichen Bereiche vor der Kirche und den Gesamtplatz vor dem Kirchplatz 1 in den Planungsentwurf einzubeziehen. Laut Schmidberger fände sich die gleiche Situation am ehemaligen Raiffeisenareal wieder. Da aber auch dort die Planungen für ein neues Konzept der Fläche noch nicht abgeschlossen sind, wird die Parkplatzsituation an dieser Stelle ebenfalls weiter beobachtet und bei der nächsten Verkehrsschau behandelt.

In unmittelbarer Nähe des ehemaligen Raiffeisengrundstücks verläuft ein Geh- und Radweg, der ebenfalls Thema der Verkehrsschau war. Da das Schild, dass das Ende dieses gemeinsamen Geh- und Radweges kennzeichnet zu weit im Ortsinneren platziert ist, ist für die Radfahrer nicht zweifelsfrei erkennbar, wo der Gehweg verlassen werden muss. Deshalb wird das Schild weiter in Richtung Norden versetzt, wo die Verkehrsteilnehmer vom Radweg auf den Straßenbereich wechseln können. Allerdings ist in diesem Bereich der Asphalt derart stark beschädigt, dass hier nachgebessert werden muss.

