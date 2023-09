Holzheim

Höhere PV-Module? Geplanter Holzheimer Solarpark führt zu Diskussion

Plus Der geplante "Solarpark Bergendorf Schaff" könnte zusätzlich landwirtschaftlich genutzt werden. Warum das ein Problem werden könnte.

Bekanntlich werden in der Gemeinde Holzheim in den nächsten Jahren mehrere Solarparks entstehen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat das Gremium nun den vorhabenbezogenen Bebauungsplan dreier Solarparks nach den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gebilligt. Das gleiche Prozedere hat der Gemeinderat für weitere drei Solarparks in der nächsten Sitzung geplant. Einer der drei Solarparks bot am Ende doch noch Stoff für eine längere Diskussion.

Konkret ging es um die Bauvorhaben „Solarpark Pessenburgheim Raba“, „Solarpark Pessenburgheim Igl“ und „Solarpark Bergendorf Schaff“. Mit jeweils 10 zu 0 wägten die Räte die Stellungnahmen öffentlicher Belange ab und billigten den erneuten Auslegungsbeschluss. Johanna Sturm vom Büro Becker+Haindl aus Wemding führte durch den Abstimmungsmarathon.

