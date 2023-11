Holzheim

06:01 Uhr

Holzheim: Bürgerbeteiligung am Windpark Brand

Plus Eines von fünf Windrädern im Forstgebiet zwischen Holzheim und Münster wird ein Bürgerwindrad. So sind die Modalitäten für die, die sich daran beteiligen wollen.

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Das Thema Windenergie ist ein dauerhaft aktuelles Thema im Holzheimer Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung ging es auch darum, wie sich Bürgerinnen und Bürger an den geplanten Windrädern im "Windpark Brand“ beteiligen können. Schon seit den ersten Gesprächen mit der Firma Windkraft Uhl – die die fünf Windräder im Forstgebiet Brand bauen will – war klar, dass die Einwohner sich am Projekt beteiligen können. Konkret soll eines der fünf geplanten Windräder ein „Bürgerwindrad“ werden.

Über eine Energiegenossenschaft können sich Interessierte aus den vier anliegenden Gemeinden Holzheim, Münster, Baar und Thierhaupten finanziell beteiligen und sollen so auch an der Energiewende vor ihrer Haustür mitverdienen können. Die Bürgerenergie-Genossenschaft (BEG) will der Firma Uhl eines der Windräder abkaufen. Wichtig: Egal welches Windrad die BEG kauft, alle Erträge des Windparks fließen in einen Pool.

