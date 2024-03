Holzheim

Holzheim diskutiert große und kleine Nahwärmelösung

Die Bewohner der Eichenstraße, des Ahronrings, der Buchenstraße und des Siedlungswegs in Holzheim erhalten in Kürze einen Fragebogen, ob Sie Interesse an einem Fernwärmeanschluss haben oder nicht.

Plus Der Gemeinderat Holzheim will die Bürger bei der Suche nach der idealen Entscheidung mit ins Boot holen. Allerdings kommt nur die nördliche Gemeinde in Frage.

Von Daniel Weigl

Soll es eine kleine oder eine große Lösung für den geplanten Bau einer Hackschnitzelheizung in Holzheim geben? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Holzheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Bekanntlich will die Gemeinde westlich der Grundschule eine Halle bauen, die Platz für eine Hackschnitzelheizung mit Lagerfläche, einer Waschhalle und Lagerplätze für den Bauhof bietet.

Ursprünglich war angedacht Schule, Feuerwehrgerätehaus Holzheim und Sportheim mit der Wärme aus der Hackschnitzelheizung zu versorgen. Nun brachte Bürgermeister Josef Schmidberger eine weitere Variante ins Spiel. Aufgrund des Wärmeplanungsgesetzes sind Städte und Kommunen verpflichtet, sich Gedanken über die Wärmeversorgung im Ort zu machen. „Wir haben uns gegen eine kommunale Wärmeplanung entschieden und das war auch richtig so, denn die Fördergelder sind nicht geflossen. Dennoch müssen wir uns als Gemeinde Gedanken machen“, so Schmidberger.

