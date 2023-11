Holzheim ist "ein Vorbild in Sachen Windenergie"

Plus Die Gemeinde hat bereits mehrere Windkraftanlagen. Sie empfiehlt daher dem Regionalen Planungsverband, auf die Ausweisung von - weiteren - Suchräume zu verzichten.

Wie derzeit alle Kommunen wurde auch die Gemeinde Holzheim vom regionalen Planungsverband der Region Augsburg aufgefordert, im Rahmen der „informellen Anhörung zu Suchräumen“, Stellungnahmen für mögliche Vorranggebiete für Windräder abzugeben. Bürgermeister Josef Schmidberger stellte die Suchräume des Regionalplans ausführlich vor und berichtete, dass hier rund 24 Prozent des Gemeindegebietes Holzheim laut Planungsverband als Suchräume infrage kämen.

Diese stimmen teilweise mit den bereits drei bestehenden Konzentrationsflächen der Gemeinde bei Riedheim, bei Pessenburgheim und im Waldgebiet Brand überein. Zusätzlich weist der Regionalplan im Westen und Nordwesten des Gemeindegebiets Holzheim Suchräume aus. Schmidberger stellte nochmals die bestehenden Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen vor, die insgesamt rund 4,1 Prozent der Fläche des Gemeindegebiets ausmachen. „Wir sind in einer komfortablen Lage einiges vorweisen zu können“, erklärte der Rathauschef.