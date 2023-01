Holzheim

vor 34 Min.

Holzheim will Solarparks – setzt sich aber Limits

In Holzheim gibt es jetzt einen Kriterienkatalog für PV-Freiflächen. Nach derzeitiger Planung würden weitere 26 Hektar des Gemeindegebiets mittelfristig zu Erzeugung von Sonnenstrom genutzt.

Plus Die Zahl der Anträge für PV-Anlagen auf der freien Fläche ist groß. In Holzheim rüstet man sich mit einem Kriterienkatalog – und einer maximalen Obergrenze.

Von Daniel Weigl

Die Gemeinde Holzheim arbeitet weiter daran, ein Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energien zu sein und hat jetzt die Planung von Solarparks mit einer Gesamtfläche von über 26 Hektar vorangebracht. Wie bereits berichtet, möchten verschiedene Investoren PV-Freiflächen errichten. Für die Zusage der einzelnen Projekte hatte der Holzheimer Gemeinderat in den vergangenen Wochen eine Richtlinie samt Kriterienkatalog erstellt, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurden.

