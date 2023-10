Holzheim

Holzheims Gemeinderat bringt drei weitere Solarparks voran

Plus In der Gemeinde Holzheim sollen einige Freiflächen-PV-Anlagen entstehen. Die Gemeinderäte gehen weitere Schritte in den planungsrechtlichen Verfahren

Die Gemeinde Holzheim arbeitet weiter daran, die Energiewende voranzutreiben. Bekanntlich werden auf dem Gebiet der Kommune im südlichen Donau-Ries-Kreis in den nächsten Jahren wohl mehrere Solarparks entstehen. Mit mehreren davon beschäftigte sich nun der Gemeinderat.

Wie berichtet, hatte das Gremium kürzlich die Bebauungspläne der Solarparks „Pessenburgheim Raba“, „Pessenburgheim Igl“ und „Bergendorf Schaff“ gebilligt. In der Sitzung in dieser Woche waren jetzt planungsrechtlichen Verfahren für die Solarparks „Pessenburgheim Greenovative I“ (17,1 Hektar), „Pessenburgheim Greenovative II“ (1,95 Hektar) und „Pessenburgheim Stöckl“ (1,97 Hektar) an der Reihe. Norbert Haindl vom Büro Becker+Haindl aus Wemding stellte die Stellungnahmen vor, die von Behörden und Institutionen eingegangen sind.

