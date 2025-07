Imkerverein Holzheim feiert sein 75-jähriges Gründungsfest

Am 19. März 1950, am Josefstag, gründeten 12 Männer aus dem Gemeindebereich der jetzigen Gemeinde Holzheim den Imkerverein. 75 Jahre später feierten die Imker ihr Vereinsjubiläum. Die Feier begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Holzheim, feierlich zelebriert von Pfarrer Dr. Abraham Vanchipura. Musikalisch umrahmt wurde die Messfeier von Imkerkollege Wiedemann und Damen des Kirchenchors. Weiter gefeiert wurde in der Vereinsgaststätte Bäckerwirt. In die Vereinsfeier wurde auch die Jahreshauptversammlung integriert. Erfreulicherweise konnten zum Vereinsjubiläum auch Ehrungen vorgenommen werden. Hier konnte Andreas Pest, Echsheim, für 40 Jahre und Mathias Schmid, Stadel, für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt werden. Im Anschluss zur Jahreshauptversammlung richtete erster Bürgermeister Schmidberger ein Grußwort an die anwesende Imkergemeinde. Ebenfalls ein Grußwort richtete Renate Röding, Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Donau-Ries, an die Mitglieder mit Partnern. Sie ging auf die Erforschung der Bienen im Jahr 1950 ein und durfte dem Vereinsvorsitzenden Ruisinger die Urkunde vom Landesverband Bayerischer Imker zum 75. Geburtstag überreichen. Nach dem gemeinsamen Essen referierte Vereinsvorsitzender Hubert Ruisinger, anhand einer Power-Point-Präsentation, über 75 Jahre Imkereiverein Holzheim. Erwähnt sei hier der verstorbene Imker Leonhard Raab, der für seine Verdienste um die Imkerei die Zander-Medaille in Bronze vom Landesverband Bayerischer Imker verliehen bekam. Außerdem der Bienenzüchter und Vereinskollege Johann Nastoll, der die Vereinskollegen seit Jahren mit sehr guten Zuchtstoff versorgt. Eines der Ziele des Vereins ist es die Carnica ständig zu verbessern. Die Imker ließen die Feierlichkeit im geselligen Beisammensein ausklingen.

