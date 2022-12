Holzheim

In Holzheim sollen sechs Solarparks entstehen

In Holzheim wird es wohl in naher Zukunft deutlich mehr Solarparks geben.

Plus In Holzheim planen verschiedene Investoren sechs Photovoltaikflächen mit einer Gesamtfläche von über 20 Hektar. Wo die Module aufgestellt werden sollen.

In Holzheim werden sich bald nicht nur neue Windräder drehen, sondern auch mehr Strom aus der Kraft der Sonne erzeugt werden. Damit macht sich Holzheim mit großen Schritten auf in eine Zukunft mit erneuerbaren Energien. Die Offenheit in der Gemeinde für diese Projekte ist groß, auch wenn man keinesfalls einen Freibrief dafür aufstellen will. Im Gegenteil: Holzheim hat sich genaue Gedanken gemacht, wo und wie viel Solarparks es auf den eigenen Fluren sehen will.

