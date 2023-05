Motorradfahrer verursachen bei Holzheim 12.500 Euro Schaden

Bei einem Ausflug mit ihren Crossmaschinen zur Sandgrube zwischen Münster und Holzheim sorgen Motorradfahrer für Zerstörung. Die Polizei sucht Zeugen.

Im April sind laut Polizei ein oder mehrere Motorradfahrerinnen oder Motorradfahrer an der Sandgrube zwischen Münster und Holzheim gefahren. Die Crossfahrer richteten einen erheblichen Schaden in Höhe von geschätzten 12.500 Euro an. Sie benutzten die Sandgrube offenbar als Trainingsgelände und zerstörten einen Amphibienschutzzaun. Hinweise nimmt die Polizei Rain entgegen unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)