Holzheim und Münster bringen fünf neue Windräder auf den Weg

Neben dem Windpark Riedheim (Gemeinde Holzheim) wird es im südlichen Landkreis Donau-Ries in den kommenden Jahren fünf weitere Windräder geben. Im Forstgebiet Brand wollen sich die Gemeinden Holzheim und Münster auf fünf Anlagen per Bebauungsplan festlegen.

Plus In der gemeinsamen Gemeinderatssitzung einigten sich die Räte auf eine Lösung. Im Waldgebiet "Brand" sollen nun auf Münsterer Flur drei Anlagen entstehen, auf Holzheimer Flur zwei.

Nun ist es beschlossene Sache: Die Gemeinden Holzheim und Münster haben sich darauf geeinigt, für das gemeinsame Waldgebiet "Brand" Bebauungspläne aufzustellen, die fünf neue Windkraftanlagen zulassen. Der nördliche Teil von "Brand" liegt in der Gemarkung Holzheim, dort werden zwei Windräder stehen. Der südliche liegt in der Gemarkung Münster, dort sollen drei stehen. Der Korridor ist so gewählt, dass die Standorte mittig liegen. Sie befinden sich auf dem Grund und Boden der Bayerischen Staatsforsten. Das Unternehmen "Uhl Windkraft" will dort investieren. Eine der fünf Anlagen wird von einer Bürgerenergie-Genossenschaft betrieben werden, an der Holzheim 25 Prozent Anteile haben wird (das entspricht jährlich 30.000 Euro Einnahmen) und Münster 30 Prozent (36.000 Euro). Die Nachbargemeinden Baar und Thierhaupten sind mit 22 Prozent (26.400 Euro) beziehungsweise 23 Prozent (27.600 Euro) beteiligt. Auf alle diese Eckdaten haben sich die Gemeinderäte Holzheim und Münster am Mittwochabend in einer gemeinsamen Sitzung festgelegt.

