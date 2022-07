Werden im Forstgebiet Brand bald fünf Windräder stehen?

Plus Bald könnten sich im Landkreis Donau-Ries bis zu fünf neue Windräder drehen. Wegen einer Regelung ist das ursprüngliche Projekt umfangreicher geworden.

Im Landkreis Donau-Ries könnten sich bald neue Windräder drehen. Zwar liegen im Landratsamt Donau-Ries noch keine offiziellen Bauanträge vor, doch die Pläne für neue Windkraftanlagen im Forstgebiet Brand zwischen Münster und Holzheim schreiten voran. Es könnten bis zu drei Windräder auf dem Gebiet der Gemeinde Münster entstehen, zwei weitere auf dem von Holzheim. Noch vor der Sommerpause könnten die Gemeinderäte dafür den Weg freimachen.