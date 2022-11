Holzheim

18:00 Uhr

Erneut Ärger um Abriss des Raiba-Komplexes in Holzheim

In Holzheim haben die Vorarbeiten für den Abriss des ehemaligen Raiffeisen-Komplexes begonnen. An dieser Stelle soll in den kommenden Jahren ein Gemeindehaus entstehen. Doch schon wieder gibt es Gegenwind.

Plus Der Streit um die Zukunft des alten Raiba-Kompexes in Holzheim schien sich beruhigt zu haben. Der Abriss hatte begonnen. Doch jetzt droht neuer Ärger.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Eigentlich hätten die Bagger diese Woche anrollen sollen, doch der Abriss des ehemaligen Raiffeisen-Kompexes in Holzheim verschiebt sich. Die Vorarbeiten sind zwar fast getan, ein Bauzaun umringt das Gelände, auf dem mittelfristig das Holzheimer Haus der Gemeinde entstehen soll. Vor der Lagerhalle liegen große, weiße Säcke in denen mit Asbest belastetes Material auf Abholung wartet. Doch nun spült es auch im Dorf wieder politische Altlasten nach oben. Eine Gruppe von knapp 90 Bürgern will den Abriss stoppen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen