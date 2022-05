Neues Baugebiet in Holzheim steht kurz vor dem Abschluss

Plus Verkauf von Grundstücken ist heuer größte Einnahmequelle. Neue Kitaplätze müssen geschaffen werden - und auch sonst steht vieles in Holzheim auf der Agenda.

Rund 400.000 Euro weniger als im Vorjahr umfasst der Etat der Gemeinde Holzheim - trotzdem werden noch über sechseinhalb Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben bewegt. Da bereits bei der Vorberatung Einigkeit erzielt wurde, passierte der Haushalt jetzt den Gemeinderat einstimmig.