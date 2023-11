Holzheim

06:30 Uhr

Neun sakrale Stätten Holzheims in einem neuen Büchlein

Plus Ein jetzt erschienener Kirchenführer beschreibt vier Kirchen und fünf Kapellen im Gemeindegebiet Holzheim. Was es auf 32 Seiten zu entdecken gibt.

Die vier Kirchen und fünf Kapellen der Pfarrei, deren Sprengel identisch mit dem Gemeindegebiet Holzheim ist, werden erstmals in einem Büchlein mit 32 Seiten vorgestellt. Pfarrer Abraham Vanchipura stellte es jetzt im Gottesdienst des Christkönigsfestes vor. Er lobte die gründlich recherchierte Publikation, die Gebäude und Kunstwerke detailliert in Wort und Bild beschreibt. Vanchipura freute sich weiterhin die hervorragende Zusammenarbeit des Teams. Den Gottesdienst am letzten Sonntag des Kirchenjahres leitete er, assistiert von Diakon Mathias Biberthaler, der die Predigt hielt.

Eingangs informiert der Kirchenführer kurz zu Orts- und Pfarreigeschichte. Im Mittelpunkt steht die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, das Zentrum der einst noch größeren Pfarrei. Chor, Schiff und Turm waren ein einheitlicher Bau (um 1570). Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde das Kirchenschiff verlängert, aus den folgenden Jahrzehnten stammen auch die Altäre. Mit Ausnahme des „Melchisedek“ an der Chordecke ging die frühere Ausmalung durch massive Schäden an Dachstuhl und Decke um 1920 verloren.

