Holzheim-Pessenburgheim

18:30 Uhr

Darum klingen Glocken aus Pessenburgheim in Tansania

Der nur drei Meter hohe Glockenturm in Chinongwe mit dem Pessenburgheimer Geläut.

Plus Die Glocken in der Kirche St. Willibald sind erst 20 Jahre alt. Ihre Vorgänger kann man auch heute noch hören – allerdings auf einem anderen Kontinent.

Von Adalbert Riehl

Wenn die drei Glocken der Filialkirche St. Willibald in Pessenburgheim zur Heiligen Nacht läuten, dann ist das für manchen Einwohner eine Reise durch Zeit und Raum. Seit dem 12. Jahrhundert wird das festliche Glockengeläut zu Weihnachten mit Vorfreude erwartet. Das Geläut von Pessenburgheim wurde erst am 27. Juni 1991 in Passau gegossen und gehört zu den jüngsten im ganzen Landkreis, aber es hat eine Besonderheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen