Unfall: Seniorin missachtet in Holzheim Vorfahrt

Beim Abbiegen übersieht eine Seniorin in Holzheim das vorfahrtsberechtigte Auto eines 29-Jährigen. In der Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß.

Weil sie einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer übersehen hatte, hat eine 62-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis am Mittwochmorgen in Holzheim einen Unfall verursacht. Die Seniorin wollte laut Angabe der Polizei mit ihrem Wagen vom Wiesengrund in die Baarer Straße einbiegen.

Die 62-Jährige übersah einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und prallte mit diesem zusammen

Dabei übersah sie das von links kommende Auto eines 29-jährigen Mannes aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und prallte mit diesem zusammen. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Nach Auskunft der Beamten entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. (AZ)