Holzheim

18:30 Uhr

Verwaltungsgericht rehabilitiert Holzheimer Gemeinderat Helmut Staber

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg soll es in Holzheim wieder konstruktiv weitergehen - das wünschen sich die Beteiligten.

Plus Der Gemeinderat Holzheim hatte fünf Kollegen im Dezember 2020 eine Rüge ausgesprochen. Einer von ihnen klagte. Das sagt das Verwaltungsgericht Augsburg dazu.

Von Barbara Würmseher

Der Gemeinderat Holzheim hat rechtswidrig gehandelt, als er in seiner Sitzung am 1. Dezember 2020 einen schuldhaften Pflichtverstoß des Ratsmitglieds Helmut Staber erkannte und Bürgermeister Josef Schmidberger ihm daraufhin eine Rüge aussprach. Zu dieser Entscheidung kam jetzt die 7. Kammer am Verwaltungsgericht Augsburg unter Vorsitz von Lars Oldag.

Der Richter sah den Sachverhalt in einem besonderen Spannungsfeld. Einerseits sei Staber als Mandatsträger grundsätzlich seiner freien Gewissensentscheidung unterworfen, andererseits habe er aber ohne jegliche Argumente seine Zustimmung zur Jahresrechnung 2019 verweigert, wozu es "sehr, sehr gute Gründe" brauche. Oldag: "Nur schwerwiegende Verstöße gegen finanzwirtschaftliche Aspekte einer Jahresrechnung rechtfertigen eine solche Haltung." Als einen "kommunalpolitischen Denkzettel", wie Stabers Verhalten mitunter gewertet wurde, verstand der Vorsitzende das Ganze freilich nicht.

