Vortrag: 150 Jahre Kameraden- und Soldatenverein

Einen Entwicklungsschub erlebten die Kriegervereine, als ab 1868 die Allgemeine Wehrpflicht in Bayern konsequent umgesetzt wurde und man siegreich aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 zurückgekehrt war. Bereits in der ersten Gründungswelle wurde 1872/73 der Veteranen- und Kriegerverein der Pfarrei Holzheim „aus der Taufe gehoben“. Die Gründung ist eng mit der Weihe des als Mariensäule gestalteten Kriegerdenkmals in der Ortsmitte von Holzheim verbunden. Am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr, hält Altbürgermeister Robert Ruttmann im Foyer der Mehrzweckhalle Holzheim einen Vortrag über die 150-jährige Geschichte des Vereins von der Gründung bis zur Gegenwart. Heute trägt er den Namen „Kameraden- und Soldatenverein“ und versteht die fünf zur Gemeinde Holzheim gehörigen Dörfer als seinen Wirkungskreis. Oberpeiching und Wallerdorf, bei der Gründung mit dabei, haben später eigene Vereine gegründet. (arh)

