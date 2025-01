Das Holzzentrum in Donauwörth wird günstiger als gedacht

Wenn es um die Kosten von Bauprojekten geht in den Sitzungen des Kreistags oder in den Kommunen, dann zucken viele Verantwortungsträger oft schon beim Überfliegen der Tagesordnung zusammen. Erst recht beim Schulbau macht man sich auf Kostenschocks gefasst. Nicht so bei dem gerade im Bau befindlichen Holzzentrum der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in Donauwörth. Hier bleiben die Kosten aller Wahrscheinlichkeit nach unter der anberaumten Summe für den Neubau - und das ziemlich deutlich. Auch der aktuelle Baufortschritt ist unter der Rubrik „gute Nachrichten“ zu verbuchen.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berufsschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis