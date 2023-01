Hoppingen

12:01 Uhr

Fahrerin überschlägt sich mit Auto und wird verletzt

Plus Aus bisher ungeklärten Gründen verursacht eine 65-Jährige auf der B25 in der Nähe des Parkplatzes bei Hoppingen einen Unfall. Ihr Wagen landet auf dem Dach.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Zwischen Harburg und Hoppingen hat sich am Freitagvormittag auf der B 25 gegen 9 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau verletzt wurde. Wie die Polizei Donauwörth auf Nachfrage mitteilt, war eine 65-jährige Autofahrerin aus dem Raum Landsberg in Richtung Nördlingen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen in Höhe des Parkplatzes bei Hoppingen von der Fahrbahn abkam. Sie geriet auf die Gegenfahrspur und von dort aus auf die seitliche Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Außer ihr waren keine weiteren Insassen im Auto. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straße war kurzzeitig teilweise gesperrt, ist aber mittlerweile für den Verkehr wieder freigegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen