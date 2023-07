Roller-Dieb fährt von Hoppingen nach Harburg

Ein Unbekannter stiehlt am Bahnhalt in Hoppingen einen Mofaroller. In Harburg wird der Dieb dann gesehen.

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen an der Bahnhaltestelle in Hoppingen einen Motorroller gestohlen und ist damit nach Harburg gefahren. Nach Angaben der Polizei passierte dies im Zeitraum zwischen 7 und 9.30 Uhr.

Den Mofaroller hatte ein Auszubildender, 17, um etwa 7 Uhr in Hoppingen abgestellt. Ein Zeuge entdeckte das kurzgeschlossene Zweirad kurz nach 9.30 Uhr in der Donauwörther Straße in Harburg. Der Dieb entfernte sich zu Fuß in Richtung Grasstraße. Zudem brach der Täter den Koffer auf dem Roller auf und stahl daraus den Helm.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)