Schwerer Unfall auf B25: Auto brennt komplett aus

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße bei Hoppingen werden fünf Menschen verletzt. Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Feuerwehr im Dauereinsatz.

Das hätte richtig böse enden können: Bei einem schweren Unfall auf der B25 bei Hoppingen sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Eines davon fing sofort zu brennen an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte um etwa 5.40 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto von Hoppingen her nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Der Mann übersah jedoch einen Opel Insignia, der auf der B25 in Richtung Nördlingen unterwegs war. Dessen Fahrer, 29 Jahre alt und ebenfalls aus dem Ries stammend, konnte nicht mehr ausweichen und rammte den Ford frontal an der vorderen linken Seite. Gleich nach der Kollision schlugen Flammen aus dem Opel. In diesem saßen drei Männer. Alle konnten das Auto rechtzeitig verlassen.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war bei dem Unfall nahe Hoppingen im Einsatz. Foto: Wolfgang Widemann

Bis die ersten Feuerwehrkräfte am Unglücksort eintrafen, stand nach Auskunft von Florian Gaudera, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Harburg, der Opel bereits "in Vollbrand". Die Feuerwehr löschte die Flammen, sperrte die B25 und leitete den Verkehr über Nebenstrecken um. Im Einsatz waren die Wehren aus Hoppingen, Harburg, Möttingen und Ebermergen.

Das Auto des Verursachers nach dem Zusammenstoß bei Hoppingen. Foto: Wolfgang Widemann

Auch der Rettungsdienst eilte mit einem Großaufgebot zum Ort des Geschehens, denn es waren fünf Verletzte zu versorgen: den Verursacher und seine Beifahrerin, 17, sowie die drei Männer aus dem Opel. Die Betroffenen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Die Besatzungen von vier Rettungswagen und einem Krankentransportwagen sowie zwei Notärzte kümmerten sich um die Opfer. Die wurden in Kliniken nach Nördlingen, Donauwörth und Augsburg gebracht. Die B25 war von etwa 8.45 Uhr an wieder frei befahrbar.

Öl auf Kreisstraße und Staatsstraße: Sechs Feuerwehren rund um Heroldingen nachts stundenlang im Einsatz

Für die Aktiven der Harburger Feuerwehr bedeutete der Unfall eine Zusatzschicht. Grund: Seit etwa 0.45 Uhr war sie zusammen mit den Kräften von fünf weiteren Wehren im Dauereinsatz. Mitten in der Nacht war nach Angaben von Kreisbrandinspektor Heinz Mayr an einem Fahrzeug, mit dem Gülle ausgebracht wird, auf der Kreisstraße zwischen Ronheim und Katzenstein ein Hydraulikschlauch geplatzt.

Ein Teil der Feuerwehrleute, die bei dem Unfall auf der B25 vor Ort waren, hatte bereits in der Nacht stundenlang einen Einsatz. Foto: Wolfgang Widemann

Dies bemerkte der Fahrer nicht. Er fuhr weiter bis Heroldingen und bog dort auf die Staatsstraße in Richtung Großsorheim ein. Im Bereich der Anschlussstelle zur B25 blieb der Lohnunternehmer, 53, stehen und das Fahrzeug begann zu brennen. Einer Streife der Polizei gelang es mithilfe eines Feuerlöschers, die Flammen zu ersticken, bevor sie auf die gesamte Maschine übergriffen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

Freilich sorgte der Defekt für eine mehrere Kilometer lange massive Ölspur auf der Kreis- und auf der Staatsstraße. Die Feuerwehren aus Appetshofen/Lierheim, Schrattenhofen, Alerheim, Huisheim und Heroldingen banden die Flüssigkeit und waren bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Auch die Straßenmeisterei war damit beschäftigt, die Gefahr zu beseitigen. Die betroffenen Straßen waren über Stunden gesperrt.