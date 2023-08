Hoppingen

07:00 Uhr

Hoppingen sammelt Unterschriften gegen geplante Flüchtlingsunterkunft

Plus In Hoppingen sammeln Bürger Unterschriften gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft eines Investors. Nun scheint sich in der Sache etwas zu bewegen.

In Hoppingen ist der Bau einer Flüchtlingsunterkunft für fast 90 Personen geplant. Das wurde in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses des Harburger Stadtrates bekannt. Daraufhin organisierte der Stadtrat Walter Beck ( CSU) zusammen mit einem weiteren Hoppinger eine Unterschriftenliste gegen das Vorhaben. Die Rückmeldung darauf ist enorm.

Über drei Tage hinweg sammelten die beiden Männer Unterschriften. Dabei mussten sie nicht mal aktiv durch den Ort gehen. "Wir haben im Ort Zettel verteilt", sagt Walter Beck. Von Freitag bis Sonntag gab es die Möglichkeit, sich einzutragen: am Freitag im Schützenheim in Hoppingen, am Samstag bei einem Grillfest und am Sonntag noch einmal für eine Stunde im Schützenheim.

