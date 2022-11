Hoppinger Baugebiet "Binsenäcker" benötigt Lärmschutz

Plus Es gibt neue Entwicklungen um das Baugebiet "Binsenäcker" in Hoppingen. Das Wohngebiet muss vor Lärm der B25 geschützt werden.

Dass in Hoppingen ein Baugebiet namens "Binsenäcker" entstehen soll, ist ein keine Neuigkeit. Bereits vor 20 Jahren plante der Harburger Stadtrat dort ein Wohngebiet. Doch die Pläne dafür werden jetzt konkreter und der alte Bebauungsplan wird überschrieben. Der Harburger Stadtrat fasste nun den Aufstellungsbeschluss für das Gebiet.