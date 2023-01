Lastwagen fährt auf der B25 viel zu schnell

Der Polizei fällt ein Lkw mit Anhänger auf, der deutlich zu schnell fährt. Die Beamten verfolgen den 40-Tonner.

Einer Zivilstreife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ist am späten Donnerstagnachmittag auf der B25 bei Hoppingen ein sichtbar zu schnell fahrender Lkw samt Anhänger aufgefallen. Eine Messung mittels Nachfahrt per Videofahrzeug ergab einen Geschwindigkeitswert des 40-Tonners von 92 Kilometern pro Stunde. Erlaubt wären maximal 60 gewesen. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es, sowie Fahrer und Ladung. Der 54-jährige litauische Berufskraftfahrer wurde laut Polizei wegen des Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt. (AZ)

