Polizei kontrolliert Schwerverkehr: Viele sind zu schnell unterwegs

Trauriger Höchstwert: Ein Fahrer aus dem Ostalbkreis fährt Tempo 92 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer.

Zivile Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth mussten am Montag erneut zahlreiche Schwerverkehrsfahrzeuge auf der Bundesstraße 25 zwischen Donauwörth und Nördlingen durch Nachfahrt mittels Video-Pkw beanstanden. Die 40-Tonner waren dort deutlich zu schnell unterwegs beziehungsweise überholten verbotswidrig. Den traurigen Höchstwert erreichte um 14.15 Uhr auf Höhe Hoppingen ein 34-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Ostalbkreis, der seinen Lastwagen samt Anhänger auf 92 Stundenkilometer beschleunigte. Erlaubt ist an dieser Stelle lediglich Tempo 60. Zusätzlich wurden in mehreren Fällen Überschreitungen der täglichen Lenkzeiten, nicht eingehaltene Ruhepausen, Überladungen sowie fehlende Transportlizenzen geahndet. (AZ)