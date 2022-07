Hoppingen

19:30 Uhr

Umbauarbeiten am Hoppinger Bahnhof bereits in vollem Gange

Die Bauarbeiten am Hoppinger Bahnhof sind bereits im vollen Gange. Ulrich Lange, Christoph Schmidt und Bernhard Christ haben sich vor Ort ein Bild gemacht (von links).

Plus Der Hoppinger Bahnhof befindet sich derzeit im Umbau. In wenigen Monaten soll dieser fertig sein. Was sich damit ändert.

Von Celine Theiss

Der Bahnhof im Harburger Stadtteil Hoppingen ist aktuell eine Großbaustelle. Der Bahnsteig versteckt sich hinter Containern, Baggern und Steinen. Die Umbaumaßnahmen für einen barrierefreien Bahnsteig sind hier bereits in vollem Gange. Die Verantwortlichen von der Deutschen Bahn, Bernhard Christ und Willi Jörg, sowie der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange freuen sich beim Ortstermin am Freitag, dass es vorangeht.

