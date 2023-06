Unbekannter wirft Fünf-Kilo-Stein auf Solardusche in Hoppinger Garten

Eine Hoppingerein meldet sich mit einem ungewöhnlichen Fall bei der Polizei: Jemand habe die Solardusche in ihrem Garten per Steinwurf mutwillig beschädigt.

Ein eher ungewöhnlicher Fall einer Sachbeschädigung ist der Polizei am Donnerstag gemeldet worden. Er ereignete sich in einem Garten im Harburger Ortsteil Hoppingen. Eine 60-jährige Frau zeigte an, dass eine bislang unbekannte Person eine auf dem Grundstück montierte Solar-Gartendusche mutwillig beschädigte. Tatmittel war laut Polizei ein etwa fünf Kilogramm schwerer Stein. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 200 Euro angegeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)