Unfall auf der B25 bei Hoppingen

Auf der B25 bei Hoppingen baut ein 36-jähriger Autofahrer einen Unfall. Es entsteht Sachschaden.

Ein Autofahrer hat auf der B25 bei Hoppingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Donnerstag um 16.45 Uhr von Nördlingen her in Richtung Donauwörth unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Hoppingen musste der ihm vorausfahrende Wagen verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der 36-Jährige zu spät. Er prallte dem Pkw vor ihm ins Heck.

An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten verwarnten den Auffahrer gebührenpflichtig. (AZ)

