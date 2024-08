Genderkingen hebt ab: Das ist auf dem Horizon Airmeet geboten

Am Wochenende geht es am Himmel über dem Rudolf-Grenzebach-Flugplatz wieder rund: zur 16. Auflage der Modellflug-Show treffen sich heuer wieder Tausende Modellflieger, Flugsportbegeisterte und Welt-Klasse Piloten aus ganz Europa. Während am Boden aufregende Aktivitäten und Verpflegung auf die Zuschauer warten, bieten waghalsige Manöver in der Luft Spannung und Adrenalin.

Dem Event gingen vier Monate intensiver Planung und Organisation voraus. Stefan Wurm, der die Show selbst 2009 ins Leben gerufen hat und seit 16 Jahren „mit Herzblut“ dabei ist, berichtet: „Wir sind mit den Vorbereitungen im Großen und Ganzen fertig, es stehen nur noch kleinere Arbeiten an.“ Der ehemalige Pilot und sein Team rechnen mit etwa 10.000 Zuschauern. Timo Stampa, der seit einigen Jahren ebenfalls zum Veranstaltungsteam gehört, fügt an: „Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren ist der Eintritt kostenlos, ab 15 Jahren zahlen Gäste zehn Euro“.

Airmeet 2024 in Genderkingen: Mit über 80 Piloten und einem besonderen Gast

Der Startschuss fällt am Freitag um 10 Uhr, wenn in den Messezelten zahlreiche Modelle ausgestellt und von Piloten in der Luft präsentiert werden. Die Veranstaltung dauert bis 20 Uhr. Am Samstag geht es dann ab 10 Uhr richtig rund: Durchgehende Shows bieten ein Spektrum an Modellen, darunter Segelflugzeuge, turbinengetriebene Düsenjets und Sportjets im Wert von bis zu 80.000 Euro. Über 80 bis 100 Piloten aus ganz Europa sowie aus Übersee werden erwartet.

Besonders freuen sich die Veranstalter auf Ali Machinchy, einem gebürtigen Iraner aus den USA – „seit YouTube bekannt ist, zählt er in der Modellflugszene zu einem der Besten. Er ist vor allem für seinen spektakulären Flugstil bekannt“, erklärt Stampa. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher am Abend: Bei Dämmerung findet traditionellerweise eine Nachtflugshow mit Pyrotechnik statt, die mit einem atemberaubenden Feuerwerk den Abschluss der Fliegershow zelebriert. Am Sonntag gibt es keinen Flugbetrieb mehr.

Doch auch am Boden ist für das zweitägige Spektakel einiges geboten: So werden die Zuschauer von den deutschsprachigen Moderatoren Thilo Kramer und Martin Hübsch informiert und unterhalten. Im Eingangsbereich gibt es zudem ein „Auto-Bereich“, wo auf einem Geländeparcours Kunststücke vorgeführt werden. Direkt daneben: der „Try-Me“-Bereich, an dem Kinder und Eltern selbst ans Autosteuer dürfen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt – verschiedene Foodtrucks bieten unter anderem Bratwürste, Crêpes und Bier an.

Icon Galerie 22 Bilder Es war ein kleines "Horizon Airmeet", als sich Flieger und Flugbegeisterte auf dem Genderkinger Flugplatz trafen, um miteinander zu feiern. Das sind die Bilder.

Das Parken ist für Zuschauer kostenlos und für Gäste, die länger als einen Tag bleiben wollen, wird eine Campingmöglichkeit angeboten.