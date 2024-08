Bäckerei der Lebenshilfe hat schon vier Millionen Hostien produziert

Wenn katholische Christen in ganz Süddeutschland und darüber hinaus bei der Kommunion eine Hostie bekommen, kann es gut sein, dass diese aus Wemding stammt. Seit einem Jahr produziert die Lebenshilfe Donau-Ries an ihrem dortigen Standort in Zusammenarbeit dem ebenfalls in Wemding ansässigen Kloster der Karmelitinnen die Oblaten für kirchliche Zwecke. Die erste Bilanz fällt höchst erfreulich aus - nicht nur, weil die prognostizierte Stückzahl weit übertroffen wird, sondern weil dieser neue Betriebszweig in der Einrichtung für behinderte Menschen auch unerwartete positive Nebeneffekte hat.

