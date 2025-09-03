Zehn Millionen Hostien in zwei Jahren aus Wemding

Wenn Katholiken in Süddeutschland und darüber hinaus die Heilige Kommunion empfangen, ist die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass die jeweilige Hostie in Wemding produziert wurde. Zwei Jahre nach ihrem Start verzeichnet die Hostienbäckerei in der Werkstätte der Lebenshilfe immer mehr Kunden und erreichte nun eine bemerkenswerte Marke: Seit dem Sommer 2023 hat der Betrieb, den auch die Schwestern des Karmelitinnen-Klosters in Wemding mit organisieren, zehn Millionen Hosten verkauft.

Als die Lebenshilfe Donau-Ries aus einem Kloster in Rheinland-Pfalz die Maschinen für eine solche Bäckerei übernahm, gingen die Verantwortlichen davon aus, rund 3,5 Millionen Hostien jährlich herzustellen. Während sich die Lebenshilfe um die Produktion kümmert, sind die Ordensfrauen für die Bestellungen und den Vertrieb zuständig. Die Werkstätte in Wemding übernahm im Vorjahr die Ausstattung einer weiteren Hostienbäckerei eines Klosters in der Rhön sowie zuletzt die Abnehmer einer Hostienbäckerei im Raum Würzburg.

Hostienbäckerei in Wemding verzeichnet immer mehr regionale Kunden

Der Großteil der Abnehmer stammt laut Werkstätten-Leiter Thomas Mayer aus Bayern und dem Bistum Speyer, „wir haben aber auch immer mehr regionale Kunden“. Das sind in aller Regel Pfarreien. Bestellungen gehen von solchen auch aus Berlin, Tschechien, Österreich und Dänemark in Wemding ein. Hostien von dort werden den Gläubigen beispielsweise in den Diözesen Würzburg, München und Regensburg gereicht. Die Klöster in Scheyern, Füssen, Altötting, Bamberg, Plankstetten und Frauenchiemsee bekommen die Hostien aus Nordschwaben. „Unser Kundenstamm wächst stetig“, erklärt Mayer.

Um mit der Produktion nachzukommen, habe man die Belegschaft in der Bäckerei aufgestockt. Aktuell seien sogar zwei Ferienarbeiter mit im Einsatz, um einen gewissen Lagerbestand aufbauen zu können. Der Absatz sei vor Weihnachten und Oster am größten. Am häufigsten geordert wird Mayer zufolge die „Laienbrothostie“ (Durchmesser: 3,4 Zentimeter). Mit den zur Verfügung stehenden Maschinen könne man Hosten in sieben verschiedenen Größen herstellen, neuerdings auch sogenannte „Priesterhostien“ mit Bruchkante. Diese haben einen Durchmesser von 6,8 Zentimeter. Der Leiter der Werkstätte verweist zudem darauf, dass alle in der Bäckerei eingesetzten Menschen mit Beeinträchtigung mittlerweile sämtliche Arbeitsschritte beim Herstellen des Gebäcks beherrschen, das laut Vorgaben nur aus Wasser und Mehl (Verhältnis 1:1) bestehen darf.

Ebenso führten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch selbst die zahlreichen Besuchergruppen durch den Betrieb.