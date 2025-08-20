Bauarbeiten im Hubschrauber-Kreisel sind im Plan

Der sogenannte Hubschrauber-Kreisverkehr im Donauwörther Ortsteil Riedlingen ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Gebiet der Großen Kreisstadt. An normalen Werktagen durchqueren rund 15.000 Fahrzeuge den zweispurigen Kreisel. Deshalb ist Eile geboten, wenn der Asphalt in diesem Bereich erneuert werden muss.

In dieser Woche hat sich der Kreisverkehr, an den die Artur-Proeller-Straße, die Kaiser-Karl-Straße, die B16 und das Gewerbegebiet an der Südspange (Ludiwg-Auer-Straße) angebunden sind, in eine Baustelle verwandelt. Folge: Die genannten Verbindungen sind eingeschränkt beziehungsweise nicht mehr möglich. Um den Kreisel wenigstens zum Teil nutzen zu können, finden die Arbeiten in zwei Abschnitten statt. Zunächst wurde die östliche Seite gesperrt, um neue Asphaltschichten aufzuziehen. Die alten waren durch die hohe Belastung völlig verschlissen.

Im Kreisverkehr in Riedlingen wird jetzt das zweite Teilstück asphaltiert

Von Donnerstag an ist die zweite Hälfte an der Reihe. Die Fahrzeuge werden dann - soweit möglich - über das neu asphaltierte Teilstück geleitet. Umleitungen sind ausgeschildert.

Icon vergrößern Die Baufirma ist am Kreisverkehr mit einem Großaufgebot an Beschäftigten und Maschinen vor Ort. Foto: Wolfgang Widemann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Baufirma ist am Kreisverkehr mit einem Großaufgebot an Beschäftigten und Maschinen vor Ort. Foto: Wolfgang Widemann

Die Firma Klaus, die mit der Erneuerung des Kreisverkehrs beauftragt ist, arbeitet unter Hochdruck und ist mit zahlreichen Beschäftigten und Maschinen vor Ort. Wegen der großen Bedeutung des Knotenpunkts sei es „von höchstem Interesse, dass es schnell vonstatten geht“, so Mirko Zeitler, Pressesprecher der Stadt am Mittwoch. Die Maßnahme liege im Zeitplan. Man hoffe, bereits am Freitag mit den Arbeiten fertig zu werden, unter Umständen könne es bis Montag dauern.

Sommerferien und Urlaubszeit bei Airbus Helicopters: Weniger Verkehr

Trotz der Sperrungen gebe es keine größeren Verkehrsstörungen, teilt Zeitler mit. Dies bestätigt die Polizeiinspektion Donauwörth. Nach Angaben von Hauptkommissar Stephan Roßmanith wurden bislang nur geringfügige Rückstauungen registriert. Aktuell sind deutlich weniger Fahrzeuge als sonst unterwegs. Dies liegt zum einen an den Sommerferien, zum anderen befinden sich viele der Beschäftigten im nahen Werk von Airbus Helicopters im Urlaub.