Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Huhn vor B25-Tunnel bei Harburg zwingt Autofahrer zu Vollbremsung

Harburg

Huhn vor B25-Tunnel zwingt Autofahrer zu Vollbremsung

Bei Harburg läuft ein Vogel auf der Bundesstraße umher. Polizei rückt nach Notruf aus.
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Burgtunnel in Harburg hat ein Huhn zwei Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung gezwungen.
    Vor dem Burgtunnel in Harburg hat ein Huhn zwei Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung gezwungen. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Ein kurioser Notruf ist am Freitag bei der Polize eingegangen: Verkehrsteilnehmer meldeten ein Huhn, dass sich direkt vor dem B25-Tunnel bei Harburg auf der Straße befindet.

    Um 6.53 Uhr meldeten eine Autofahrerin und ein weiterer Pkw-Fahrer, die in Richtung Donauwörth unterwegs waren, dass das Federvieh direkt vor ihnen über die Bundesstraße gelaufen sei. Die beiden Verkehrsteilnehmer mussten eine Vollbremsung hinlegen, um Zusammenstöße zu vermeiden.

    Sowohl eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth, als auch die Besitzerin des Tiers suchten die nähere Umgebung ab, konnten den Vogel aber nicht mehr aufspüren. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden