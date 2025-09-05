Huhn vor B25-Tunnel zwingt Autofahrer zu Vollbremsung

Ein kurioser Notruf ist am Freitag bei der Polize eingegangen: Verkehrsteilnehmer meldeten ein Huhn, dass sich direkt vor dem B25-Tunnel bei Harburg auf der Straße befindet.

Um 6.53 Uhr meldeten eine Autofahrerin und ein weiterer Pkw-Fahrer, die in Richtung Donauwörth unterwegs waren, dass das Federvieh direkt vor ihnen über die Bundesstraße gelaufen sei. Die beiden Verkehrsteilnehmer mussten eine Vollbremsung hinlegen, um Zusammenstöße zu vermeiden.

Sowohl eine Streife der Polizeiinspektion Donauwörth, als auch die Besitzerin des Tiers suchten die nähere Umgebung ab, konnten den Vogel aber nicht mehr aufspüren. (AZ)