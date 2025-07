39 Jahre aktiv im Vorstand

Kürzlich fand die Generalversammlung des Ski Club Huisheim in der gut besuchten Sualafeldhalle statt. Die rege Teilnahme zeigte das große Interesse und die enge Verbundenheit der Mitglieder mit dem Verein. Nach der Begrüßung durch den langjährigen 1. Vorsitzenden Josef Kroll ließ der Verein im Jahresbericht ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr Revue passieren. Besonders erfreulich war die positive Mitgliederentwicklung und die stabile finanzielle Lage. Anschließend stellte Kassier Anton Keßler den Kassenbericht vor. Es folgten die Ehrung langjähriger Mitglieder. Im Anschluss leitete Bürgermeister Harald Müller die Neuwahlen. Der neu gewählte Vorstand: 1. Vorsitzender: Christoph Rothmeyer, 2. Vorsitzender: Tobias Kaufmann, Kassier: Daniel Kaufmann, Schriftführer: Martin Stecher, Beisitzer: Johann Roßkopf, Marco Wittmann, Jonas Rebele und Andreas Schneider, Kassenprüfer: Lena Spenninger, Anna Nesselthaler Da die bisherigen Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl antraten, deutet sich ein Generationenwechsel an. Auch die langjährigen Kassenprüferinnen Karola Keßler und Silvia Gentner stellten sich nicht mehr zur Wahl. Ein besonderer Moment war die Verabschiedung dreier Gründungsmitglieder, die seit der Vereinsgründung vor 39 Jahren ununterbrochen im Vorstand aktiv waren: Josef Kroll (1. Vorsitzender), Josef Hirschbeck (Schriftführer) und Anton Keßler (Kassier). Josef Kroll wurde zum Ehrenvorstand ernannt, Hirschbeck und Keßler zu Ehrenmitgliedern. Als Zeichen des Dankes erhielten alle eine Urkunde und einen reich gefüllten Brotzeitkorb. Verabschiedet wurde auch Dietmar Kessler, der sich nach 12 Jahren aus dem Vorstand zurückzog. Die Versammlung endete ohne weitere Anträge in geselliger Runde – bewirtet von der Kegelstube.

