55 verrückte Jahre und stolze Präsidentin beim Carneval-Club Blaumeisen

Der Carneval-Club Blaumeisen in Huisheim feiert sein 55-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsball. Bei diesem wird auch eine verdiente Närrin geehrt.

Das Motto der Faschingssaison beim Carneval-Club Blaumeisen Huisheim (CCBH) steht ganz im Zeichen eines "runden" närrischen Geburtstags. „Fiftyfive Crazy Years", also "55 verrückte Jahre", stand in der Einladung zum Jubiläumsball. Dies deutete auf einen besonderen Abend hin. Nicht die beste Verkleidung war gefragt, sondern das Tragen einer Abendgarderobe war angesagt. So zeigte sich die gut gefüllte Halle in einem etwas anderen Bild, was der außerordentlich guten Stimmung an diesem Abend nichts anhaben konnte.

50 Bilder Jubiläumsball der Blaumeisen in Huisheim Foto: Harald Schülein

Präsidentin Nadine Stegner eröffnete den Abend mit den Worten: „Was sind schon Zahlen, es zählen die Erinnerungen.“ doch ganz ohne Zahlen ging es nicht. Drei Garden, zwei Prinzenpaare, eine Musical-Crew und ein Duo sollten den Gästen einheizen. Nach der Präsentation des Hofstaats startete direkt das Programmfeuerwerk. Wortgewandt stellte sich das Kinderprinzenpaar Vivien I. von den Reiteramazonen aus dem Südkorea (Schramm) und Quinn I. von den Rennreitern aus dem Nordkorea (Ellrich) vor und zeigten ihre Tanzeinlage mit Witz. Ebenfalls viel Applaus erhielt das „Duo“ (Alina Reisch und Zoe Singer), das seinen Showtanz, gespickt mit viel Akrobatik und mit rasantem Tempo darbot. Das Prinzenpaar Jessica I., Mistress of Dance (Pietsch) und Michael II., Master of Show (Pietsch), das auch privat ein Paar ist, begeisterte mit seinem Walzer. Die Prinzengarde zeigte ihren beeindruckenden Gardetanz.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit der Blaumeisen in Huisheim

Nach diesen ersten Höhepunkten aus dem aktuellen Programm des CCBH ging es zurück in die Vergangenheit. Nach Aufruf der Präsidentin zogen die vier anwesenden ehemaligen Präsidenten (Ehrenpräsident und Gründungsmitglied Philipp Rößner, Ehrenpräsident Thomas Ammer, Dieter Dums und Harald Müller) sowie eine ehemalige Präsidentin (Brigitta Raschke) mit ihren jeweiligen anwesenden Prinzenpaaren auf die Bühne und wurden vorgestellt. Nach Ausmarsch der Prinzenpaare verblieben die Präsidenten aus 55 Jahren Vereinsgeschichte auf der Bühne und stellten sich den Fragen von Tobias Schiffelholz. Die Antworten zeigten klar die Verbundenheit mit dem Verein.

Blaumeisen Jubiläumsball Narrenteller Harald Müller überreichte den Narrenteller an Gabi Reicherzer. Foto: Harald Schülein

Mit der Showeinlage der „Teenis“ und dem Showtanz des Prinzenpaares ging es weiter. Die höchste Auszeichnung des Vereines, der Narrenteller, ging nach zweijähriger Pause bedingt durch die Pandemie, an Gabi Reichherzer. In seiner Laudatio würdigte Bürgermeister und ehemaliger CCBH-Präsident Harald Müller die besonderen Verdienste von Gabi Reichherzer. Sie gestaltete viele Jahre die „wunderschönen selbstgemachten Bühnenbilder“ und habe damit geholfen, dem „Fasching ein Gesicht zu geben“.

Showtanz der Cats begeistert beim Jubiläumsball der Blaumeisen das Publikum

Die Musical-Crew, ein bunter Haufen, der sich aus den verschiedenen Gruppen und Garden der Blaumeisen zusammensetzt, präsentierte passend zum Motto die „Freak Show“.

Das Beste kam zum Schluss. Kurz vor Mitternacht zeigte die Cats-Turnierformation ihren Showtanz und Hebefiguren auf höchstem Niveau und brachte die Stimmung im Saal zum Siedepunkt. Am Ende des offiziellen Programms resümierte die Präsidentin: „Ich bin stolz auf meinen ganzen Verein."

Eine "Freak-Show" gab es beim Jubiläumsball der Blaumeisen zu sehen. Foto: Harald Schülein

In den Pausen zwischen den Programmpunkten sorgte die Band Amadeus für die richtige Stimmung und eine volle Tanzfläche. Neben Landrat Stefan Rößle waren die beiden Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler und Ulrich Singer sowie Bezirksrat Peter Schiele anwesend. (AZ)