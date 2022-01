Huisheim

11:30 Uhr

Corona-Pandemie: Alle 36 Sekunden wird in Huisheim jemand geimpft

Fünf Ärztinnen und Ärzte sowie zahlreiche Helferinnen und Helfer - sie alle sind auf dem Bild zu sehen - machten die Impfaktion in Huisheim möglich.

Plus Im Kampf gegen Corona findet eine Impfaktion in Huisheim statt. An dieser sind fünf Ärztinnen und Ärzte sowie viele Helferinnen und Helfer beteiligt.

Von Harald Schülein

Ein sechsstündiger Impfmarathon hat in Huisheim stattgefunden. Bei diesem erhielten 607 Personen durch die beiden Praxisteams Dr. Baumann/Dr. Rohrer-Höffgen/Dr. Braun und Dres. Scheible, Alerheim eine Corona-Schutzimpfung.

