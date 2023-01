Ball der Begegnung läutet fünfte Jahreszeit ein

Plus Gelebte Inklusion: Nach zweijähriger Zwangspause können Menschen mit und ohne Behinderung in Huisheim wieder gemeinsam fröhlich feiern.

Nach der pandemiebedingten Zwangspause gibt es endlich wieder Fasching und die Lust auf diese tollen Tage ist überall spürbar. Der Reigen der Faschingsbälle beim Carneval Club Blaumeisen Huisheim (CCBH) wird traditionell durch den Ball der Begegnung eröffnet.