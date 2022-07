DNA-Spur an Fahrrad klärt Einbruch in Huisheim auf

Ein Unbekannter versuchte in ein Anwesen in Huisheim einzudringen. Bei der Flucht vergaß der Dieb sein Fluchtfahrzeug. Das wurde ihm nun zum Verhängnis.

Am Morgen des 2. Juni hatte ein Unbekannter einen Einbruchsversuch auf einem landwirtschaftlichen Hof in Huisheim gestartet. Sein Fluchtfahrzeug wurde ihm nun zum Verhängnis und überführte ihn. Der 49-jährige Hofbesitzer erwischte den Einbrecher zunächst dabei, wie er sich auf dem Grundstück umsah und Haus- und Terrassentüren auf Geschlossenheit prüfte. Außerdem entwendete der Unbekannte laut Angabe der Polizei 20 Euro aus einem unversperrten Auto und drückte schließlich die nicht verriegelte Terrassentüre auf.

Im Schreck vergaß der Einbrecher in Huisheim sein Fahrrad: DNA-Spuren darauf überführten ihn letztendlich

Da ihn der Hofeigentümer vom Grundstück verwies, vergaß der Eindringling in der Aufregung sein mitgebrachtes Fahrrad. An dem Rad sicherten die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth DNA-fähiges Material. Dieses wurde im Labor ausgewertet und lieferte am vergangenen Montag einen Treffer: Ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Dillingen konnte laut Polizei zweifelsfrei als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls. (AZ)