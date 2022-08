Einbruchsversuch: Unbekannter bohrt Türschloss einer Schreinerei an

Der Einbruchsversuch schlug zwar fehl, doch der Täter hinterließ trotzdem einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der im Zeitraum zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, versucht hat, in eine Schreinerei in der Unterdorfstraße einzubrechen. Dazu wurde das Türschloss mittels eines Werkzeuges angebohrt. Der Täter scheiterte jedoch am Zylinderschloss und brach den Versuch ab. Zu einem Diebstahlschaden kam es daher nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Beamte der PI Donauwörth sicherten Spuren am Tatort. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)