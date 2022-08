Huisheim

Die Fledermaus-Kolonie in der Huisheimer Kirche ist gewachsen

Blick in den Dachstuhl der Kirche St. Vitus in Huisheim: Dort hängen in diesem Jahr fast 700 Fledermäuse der Art Großes Mausohr im Gebälk. Die Kolonie ist deutlich gewachsen.

Plus Unter dem Dach der Kirche in Huisheim hängen seit vielen Jahren Große Mausohren. Jetzt gibt es eine erfreuliche Überraschung.

Von Wolfgang Widemann

Die Kirche St. Vitus in Huisheim birgt seit vielen Jahrzehnten, vielleicht sogar seit noch viel längerer Zeit, einen Schatz. Der hängt quasi unter dem Dach des Kirchenschiffs. Dort befindet sich eine außergewöhnliche Fledermauskolonie. Die Tiere sind gefährdet und streng geschützt. Neben den Verantwortlichen der Kirchenverwaltung hat auch die Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Südbayern ein besonderes Auge auf die besonderen Tiere, genauer gesagt auf die Großen Mausohren. Die Verantwortlichen machten in diesem Sommer eine höchst erfreuliche Entdeckung: Die Zahl der Fledermäuse steigt immer weiter an.

