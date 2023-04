Huisheim

vor 17 Min.

Gemeinde Huisheim und Investoren planen großen Solarpark

Plus Im Bereich der Mühlen westlich von Gosheim soll eine größere Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Zu diesem Zweck gründen die Beteiligten eine Firma.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Im Bestreben, die Energiewende zu schaffen und möglichst viel alternativen Strom zu erzeugen, geht jetzt die Gemeinde Huisheim voran. Sie gründet zusammen mit drei Investoren aus der Region eine Firma und errichtet mit dieser einen größeren Solarpark. Der Gemeinderat hat jetzt dafür die formalen Voraussetzungen geschaffen.

Im Landkreis sind derzeit Solarparks vielerorts ein heiß diskutiertes Thema. Der Gedanke, ein solches Projekt in der Gemeinde Huisheim anzupacken, sei schon seit einem Jahr präsent, berichtet Bürgermeister Harald Müller auf Anfrage. In den vergangenen Monaten hätten viele Gespräche stattgefunden. Der Gemeinderat stellte zugleich die Weichen für die Freiflächen-Photovoltaikanlage. Er beschloss den Kauf eines etwa fünf Hektar großen Grundstücks an der Haunzenmühle westlich von Gosheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen